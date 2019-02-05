ليبيا – اجتمع أمس الإثنين وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو مع كل من روبرت ولكر وماثيو بروباخر خبراء البرنامج الاقتصادي ببعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

الإجتماع تمحور وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حول رؤية الوزارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات المحلية.

وأطلع الوكيل الخبرين على الإطار القانوني لذلك والمشروعات التي يمكن الاستثمار فيها بين البلديات والقطاع الخاص (المحلي والدولي) على حد سواء حسب التشريعات النافذة.

ومن جانبهم أكد الخبيران آن البعثة تتعامل مع هذه الموضوعات بأهمية قصوى وستقدم لها الدعم اللازم من استشارات فنية ولوجستية لما لها من اهمية في تنوع مصادر الدخل للدولة وإيجاد موارد محلية للبلديات.