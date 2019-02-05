وأضاف اليماني خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه يجب تعزيز طرق تقديم المساعدات للشعب اليمني.

وأكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تسعى إلى تعزيز وجودها في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، رغم اتفاق السويد الذي ينص على ضرورة انسحابها من المدينة ومينائها.

وقال وزير الخارجية اليمني: “لا يمكن الوصول لسلام مستدام ما لم يلتزم الحوثيون بالعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي، (…)، نريد أن نصل إلى نهاية للحرب في اليمن”.

وتتزامن تصريحات اليماني مع انطلاق محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة، بشأن اتفاق تبادل الأسرى.

وافتتح مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الاجتماع، الثالاثاء، مشيرا إلى أهميته فيما يخص ملف الأسرى ودوره في مسيرة السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وتحدث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع، مؤكدا جاهزية اللجنة الدولية لتنفيذ الخطوات العملية لتبادل الأسرى.