مصر – كشف مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، السعودي تركي آل الشيخ، عن القيمة السوقية الحالية للاعبي فريقه، وتكلفة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي عينه مؤخرا خلفا للمصري حسام حسن.

وكتب رئيس الاتحاد العربي، آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليا تبلغ 60 مليونا و300 ألف دولار، وتشمل اللاعبين المعارين للفرق الأخرى.

وأشار رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إلى أن تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف السنة في حال مدد التعاقد لسنة قادمة تتجاوز 7 ملايين دولار دون المكافآت.

كما كشف مالك بيراميدز أن قيمة اللاعبين غير المصريين في النادي حاليا تبلغ 27 مليون دولار، والعروض المقدمة لستة لاعبين غير المصريين المملوكين للنادي تتجاوز 31 مليون دولار.

المصدر: “facebook/Turkialalshik”