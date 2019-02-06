ويؤكد مهاجم ليفربول السابق، إميل هيسكي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه خطر خسارة نجمه محمد صلاح، في حال فشل “الريدز” في التتويج بلقب البريمرليغ هذا الموسم الذي يختتم بهذا التاريخ.

وقال موقع “سبورتس كيدا” إن هيسكي رجح بقوة أن يغادر النجم المصري ليفربول في حال فشل مع فريقه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال في تصريح لموقع “إكسبريس سبورت” إن هناك دائما خطر مغادرة اللاعبين في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، مضيفا “ليفربول قد يفقد نجومه، ومن بينهم صلاح، في حال لم يتوج باللقب آخر هذه السنة”.

وتابع “وفي حال استمروا مع الفريق، فإن هناك سببا سيفرض عليهم الاستمرار، والسبب هو الألقاب والإنجازات”.

وكان أبناء يورغن كلوب فشلوا مرة أخرى، الاثنين، في توسيع الفارق مع مطاردهم المباشر في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، عقب تعادلهم أمام وست هام يونايتد 1-1.

وبالرغم من التعثر، يواصل ليفربول التصدر بـ62 نقطة، متبوعا بـ”مان سيتي، برصيد 59 نقطة، وتوتنهام هوتسبير (57 نقطة).