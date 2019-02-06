وتعهد الرئيس الأميركي في خطاب حالة الاتحاد ببناء جدار حدودي مع المكسيك، يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وبينما لم يقدم ترامب سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، فإن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش. وبقيت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة الأميركية استمر 35 يوما، وانتهى في 25 يناير الماضي.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.79 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 815 دولارا.