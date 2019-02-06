الأردن – تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية، بنسبة 53.9 بالمئة على أساس سنوي، في الشهور التسعة الأولى من 2018.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء، سجل صافي الاستثمار الأجنبي حتى نهاية سبتمبر / أيلول الماضي 538.9 مليون دينار (759.8 مليون دولار).

وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ 1.171 مليار دينار (1.651 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2017.

ويعتبر الاستثمار الأجنبي، أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر، نما بنسبة 7.2 بالمئة في 2017 إلى 1.66 مليار دولار.

وحقق الاستثمار الأجنبي، أعلى قيمة في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار)، إلا أنه تراجع لاحقا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتعتزم الحكومة الأردنية تعداد قائمة مشاريع استثمارية حيوية لعرضها على هامش مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، سيعقد نهاية فبراير / شباط الجاري.