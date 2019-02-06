انجلترا – أكّدت نتائج أبحاث جديدة أن النظام الغذائي غير الصحي الذي يفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمعادن يؤثر سلباً على الصحة النفسية.

واقترحت الدراسة التي أجريت في جامعة مانشستر البريطانية أن نقص الأطعمة النباتية في الطعام يتجاوز التأثير على القلب والشرايين والقولون إلى التسبب في مشاكل مثل الاكتئاب والقلق.

واعتمدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة “سيكوسوماتيك ميديسن” على البيانات الصحية والتغذوية لـ 46 ألف شخص، ووجدت أنه كلما زادت حصة الأطعمة النباتية كالخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات كلما قل احتمال إصابة الإنسان بالاكتئاب.

ولاحظ فريق البحث أنه كلما زادت حصة الأطعمة الغنية بالألياف وقل استهلاك السكر المكرّر والأكلات السريعة الغنية بالدهون كلما تحسنت الصحة النفسية وقلت احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق والضغوط.