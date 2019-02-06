مصر – واصل فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة انتصاراته ومطاردته لفريقي الزمالك وبيراميدز على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وتغلب الأهلي على مضيفه انبي بهدفين لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق تسع نقاط خلف الزمالك المتصدر، وست نقاط خلف بيراميدز الوصيف، بينما تجمد رصيد انبي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله أيمن أشرف في الدقيقة37 من زمن اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 54 أضاف الأهلي الهدف الثاني عبر النيجيري جونيور أجايي، قبل أن يقلص انبي النتيجة في الدقيقة 80 عبر محمود قاعود.

وشهدت الدقيقة 85 طرد أحمد رفعت ليلعب انبي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، فشل الأهلي في تسجيل الهدف الثالث لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.