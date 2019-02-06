ليبيا – أعلن بشير الشيخ مسؤول ومنسق ” حراك غضب فزان ” ، ظهر الاربعاء ، وجود قوة وصفها بـ ” المجموعة المسلحة ” قال بأنها تحاول إقتحام حقل الشرارة ولكنها لم تدخله بعد .

وقال الشيخ فى حديث هاتفي لـ المرصد بأن قوام هذه القوة من المدنيين الذين يقولون بأنهم تحركوامن الشمال نحو الجنوب بأمر ” اللواء أسامة جويلي ” آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق حيث تمركزوا الليلة الماضية فى منطقة أدري وحاولوا التحرك اليوم مجدداً .

وأضاف : ” القوة الموجودة داخل الحقل أكدت لنا بأنها لن تسمح لأي أحد قادم من خارج المنطقة بالدخول وهذا ما نؤكد عليه نحن أيضاً ، ونحذر القوة القادمة من الخارج من أن عواقب كبيرة ستحدث فى حال إطلاق رصاصة واحدة ” .

وأكد الشيخ الذي رفض تحول الحقل إلى ساحة صراع ، بأن القوة الموجودة داخل الشرارة تابعة بالأساس لجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق مؤكداً بأن ” اللواء ” إدريس بوخمادة ” آمر الجهاز قد زار الحقل اليوم قادماً من مدينة غات.

وتابع : ” بوخمادة زار حقل الشرارة وأشاد بوضعه الحالي وأكد جاهزيته على إستئناف العمل كما أكد لنا وللقوة الموجودة فى الحقل على عدم إصداره أي أوامر لتحريك أي قوة تابعة للجهاز من الشمال كما قال اللواء جويلي ” .

كما شدد رئيس ” حراك غضب فزان ” على رفضهم تحويل الحقل أو مدينة أوباري أو عموم الجنوب لساحة تصفية حسابات مؤكداً بأنهم و كأهالي للمنطقة قد تجرعوا الويل من العصابات الأجنبية التي تواجه الحرب الآن مستغرباً وجود من يجلس بعيداً فى طرابلس ويعلن رفضه لقتال هذه الجماعات .

وكان جويلي قد أكد لـ المرصد بوقت متأخر من مساء الثلاثاء بأن القوة التي تحركت نحو حقل الشرارة تابعة لحرس المنشآت النفطية وبأنها قد إنسحبت منه خلال عملية فجر ليبيا مشيراً إلى أن دور المنطقة العسكرية الغربية سيتمثل فى تقديم الدعم لهذه القوة إذا دعت الضرورة ” .

المرصد – خاص