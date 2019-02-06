السويد – أعلنت شرطة ستوكهولم العثور على مجوهرات تقدر قيمتها بـ 6.5 مليون يورو وتعود للعائلة الملكية السويدية بعدما سرقت في يوليو الماضي.

وعثرت الشرطة على المجوهرات المسروقة، وهي تاجان وجوهرة كرة تعود للملك كارل التاسع (حكم في القرن السابع عشر) وعقيلته كريستينا، في حاوية للقمامة.

وسرق رجلان مجهولان يوم 31 يوليو 2018 المجوهرات من كاتدرائية مدينة سترينغنس المطلة على بحيرة مالارين، حيث دفن الملك كارل التاسع وزوجته، قبل أن يهربا من المكان على متن زورق.

يشار إلى أن المجوهرات كانت داخل صناديق زجاجية مغلقة، ومحمية بجهاز إنذار ضد السرقة.

وألقت الشرطة السويدية القبض على أحد المشتبه بهما في سرقة المجوهرات الملكية، لكنه لم يطلع الشرطة على المكان الذي أخفى فيه المجوهرات قبل العثور عليها.

ويعمل خبراء حاليا من التأكد من أصالة المجوهرات.

المصدر: وكالات