الكرملين يكشف عن رد روسيا على ملاحقة RT وسبوتنيك في بريطانيا

الكرملين يكشف عن رد روسيا على ملاحقة RT وسبوتنيك في بريطانيا

موسكو – صرح الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تعرض شبكة RT وسبوتنيك للملاحقة في بريطانيا، يضطر موسكو لفحص مدى التزام وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا بالقانون الروسي.

وقال بيسكوف في منتدى إعلامي في موسكو اليوم الأربعاء: “تتعرض وسائل إعلامنا المتمثلة بـRT وسبوتنيك للملاحقة في بريطانيا، حيث يقيدون حقها في العمل، وجمع ونشر المعلومات. وذلك يضطرنا لرصد وسائل الإعلام البريطانية بشكل دقيق جدا لتحديد مدى التزامها بالتشريعات الروسية الحالية”.

وأكد بيسكوف أن وسائل الإعلام في روسيا لا تتعرض لأي رقابة، مشيرا إلى أن تقييد الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام سياسة تمارسها دول مختلفة، وهي “فكرة صحيحة في الأساس”.

وأدانت موسكو مرارا ملاحقة سلطات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وسائل الإعلام الروسية في أراضيها بذرائع زائفة، منها التدخل في الانتخابات ومحاولات تأجيج الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

المصدر: وكالات