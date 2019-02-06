إسبانيا – تُذكر مباراة برشلونة وريال مدريد، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مسؤولي البارسا بسيناريو خيانة قريب تعرض له الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور، أو من كان يطلق عليه “نيمار الجديد”، غدر ببرشلونة منذ أكثر من عام ونصف، وقرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة أول من تفاوض مع فينيسيوس، عن طريق أندري كوري، وكيل البارسا في قارة أمريكا الجنوبية.

وأشارت إلى أن عائلة فينيسيوس ووكلائه حضروا إلى برشلونة في عام 2017، للتحدث عن تفاصيل الصفقة، ووصلوا إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي)، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو للوكلاء.

ولكن خلال تواجد وكلاء فينيسيوس في إسبانيا، قاموا بزيارة سرية إلى ريال مدريد، للتفاوض حول نفس الصفقة، بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أنه عند عودة وكلاء وعائلة اللاعب إلى البرازيل، تغاضوا عن الاتفاق الذي تم مع برشلونة، ووقعوا على عقد جديد مع فلامنجو، بشرط جزائي بلغ 45 مليون يورو، وهو الرقم الذي وافق فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، على دفعه لإتمام الصفقة.

وأتمت الصحيفة: “أنهى ريال مدريد الصفقة لصالحه في 2017 مقابل 61 مليون يورو، تنقسم إلى 45 مليونًا قيمة الشرط الجزائي، و8 ملايين للوكلاء ومثلها كمكافآت، على أن ينضم فينيسيوس إلى الميرنجي في صيف 2018”.

ومن المقرر أن يخوض فينيسيوس اليوم، على ملعب كامب نو، مباراته الأولى ضد برشلونة، بعد خيانته السابقة للبارسا.

المصدر : كووورة