مصر – انطلقت، أمس الثلاثاء، الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة، بهدف “التقريب بين شعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء من بعضها البعض”.

ووفق بيان للمنظمة (تشمل 57 دولة وترأس تركيا دورتها الحالية)، يشهد المهرجان الذي يقام لمدة 5 أيام “فعاليات مختلفة من ندوات فكرية وسياسية وثقافية، بالإضافة إلى العروض الفنية والفلكلورية والمعارض”.

وتضمنت فقرات حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن منظمة التعاون الإسلامي، وعرضا فنيا عبر عن التنوع الثقافي للدول الأعضاء.

وشهد حفل الافتتاح تكريم شخصيات إسلامية بارزة تركت أثرا ملموسا في نهضة وتنمية العالم الإسلامي، بينهم سيدة بوركينا فاسو الأولى سيكا كابوري، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز من جمهورية أذربيجان، الشيخ الله شكر باشا زاده، والشاعر الأديب فاروق جويدة من مصر.

وفي كلمته في حفل الافتتاح الذي أقيم في دار الأوبرا، وسط القاهرة، قال الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، إن المهرجان يهدف إلى “تعزيز ودعم أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء”.

وعن شعار المهرجان “أمة واحدة، وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب”، أضاف العثيمين أنه يعكس ركيزة مهمة من ركائز هذا المهرجان، فقضية فلسطين هي القضية المحورية للعالم الإسلامي.