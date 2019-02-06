ليبيا – أعلنت القوات المسلحة الليبية رسمياً مساء الأربعاء السيطرة على حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق مساء اليوم الأربعاء .

وقالت القيادة العامة عبر شعبة الإعلام الحربي التابعة لها وعلى لسان المتحدث باسمها عميد أحمد المسماري بأنها شرغت في عملية تأمين الحقل .

وأكدت القيادة العامة بأن هذه يأتي كإنتصار جديد ضمن الانتصارات المؤزرة والمتتالية التي حققتها القوات المسلحة متوجهة بالتحية إلى الشعب على إلتفافه حول جيشه.

وفى ذات السياق تمكنت وحدات القوات المسلحة من الإنتشار فى كامل مدينة أوباري ومركزها وفى محيط مؤسساتها سلمياً دون أي قتال عبر قوة الكتيبة 177 مشاة بإمرة العقيد خليفة علي الصغير .

يتبع ..

المرصد – خاص