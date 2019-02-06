ليبيا – وقع الصندوق الليبي للاستثمار برعاية حكومة الفاق والمصرف المركزي محضر الشراكه مع الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة محضر شراكة لبناء مصنع للإسمنت في مدينة نالوت في الجبل الغربي .

كما حضر مراسم توقيع محضر الشراكة بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصرف المركزي سالم قنان عضو مجلس النواب وصلاح البشتي المدير العام لصندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وبحضور ممثلين عن المجلس البلدي نالوت.

وجاء توقيع المحضر بخصوص انجاز مشروع إنشاء مصنع الإسمنت بنالوت والذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً.