ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أمس الثلاثاء إن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل مشروع مقدم من أعضاء المجلس يحظر جماعة الإخوان الإرهابية ويجرم الانضمام إليها.

بليحق أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن مجلس النواب أعد التعديلات التي طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات على مشروع القانون على الاستفتاء ، مشيراً إلى أن المجلس في انتظار التخصيص المالي من حكومة الوفاق،لافتا إلى أنه في حال تأخره سيتدخل البرلمان لتوفير بدائل أخرى للتمويل.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب سيتناول في جلسته الأسبوع المقبل عملية الجيش الوطني لتحرير مدن الجنوب.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قد التقى عددا من أعضاء مركز الحوار الإنساني وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة أن يكون الملتقى الوطني الجامع فرصة لإنجاز المصالحة الوطنية والانتخابات وعدم تهميش أي طرف،مضيفا أن رئيس المجلس شدد على ضرورة ألا يكون الملتقى بديلا للسلطات التشريعية في البلاد