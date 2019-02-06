وقال المدير الفني للنادي الأميركي، كارلوس بوكانيغرا، الأربعاء، في بيان “يسعدنا الإعلان رسميا عن انضمام فلورنتين إلى النادي”.

ونقلت رويترز عن بوكانيغرا قوله إن فلورنتين بوغبا قلب دفاع يتمتع بالقوة البدنية ولديه مهارات جيدة.. يملك أيضا خبرة كبيرة في اللعب مع ناديه ومنتخب بلاده في بطولات دولية”.

وكان المدافع بوغبا، لاعب منتخب غينيا، يلعب في الدوري التركي.

وسينضم بوغبا الأكبر، البالغ من العمر 28 عاما، إلى فريق ترك بصمته سريعا في الدوري الأميركي، إذ فاز باللقب في ثاني مواسمه في المسابقة.

وينطلق الدوري الأميركي للمحترفين في مارس، ويلعب أتلانتا أيضا في دوري أبطال منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، الذي ينطلق هذا الشهر.