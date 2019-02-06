واشنطن – أعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب، سمحت للولايات المتحدة بأن تصبح دولة أكثر ازدهارا وأمنا.

وأضاف بومبيو في حديث بعد كلمة ترامب أمام الكونغرس: “البرنامج الدبلوماسي للرئيس ترامب، جعل أمريكا أكثر هيبة وازدهارا”.

واعتبر أن “أول عامين له في السلطة، عزز الرئيس ترامب موقف أمريكا في الداخل والخارج، ووضع مصالح الشعب الأمريكي فوق أي اعتبار وعزز زعامة الولايات المتحدة في كل العالم”.

من جانبه قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إن “الرئيس ترامب في كلمته أمام الكونغرس، أكد تصميمه الذي لا يتزعزع على دعم الجيش وحماية مصالح الأمن القومي لأمريكا في الداخل والخارج”.

المصدر: إنترفاكس