وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في المعاملات المبكرة، ليقبع قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين، الذي بلغه الثلاثاء.

وانخفض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.4 بالمئة، فيما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة.

وعزز خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضبابية في الأسواق، إذ لم يكشف عن مبادرات جديدة للبنية التحتية، وزاد احتمال حدوث إغلاق جديد للحكومة في حالة عدم تقديم تمويل للجدار الحدودي.

وتذيل سهم دايملر المؤشر داكس، لينخفض 19 بالمئة، بعد أن قال صانع السيارات الألماني إن أرباح التشغيل للربع الأخير من 2018 تراجعت 22 بالمئة، إذ تضررت أرباح سيارات مرسيدس-بنز من جراء الحرب التجارية وتضخم نفقات تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وأفادت رويترز بتراجع أسهم شركات صناعة السيارات والتوريد 0.6 بالمئة.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات المنخفضة على ستوكس 600، مع تراجع أسهم “بي.إن.بي باريبا” 1.6 بالمئة، بعد أن خفض أكبر بنك فرنسي مدرج أهداف أرباح وإيرادات 2020 بعد أوضاع صعبة في الربع الرابع.

وعزز النبأ المخاوف بشأن القطاع المصرفي بمنطقة اليورو، الذي يواجه صعوبات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وأوضاع تداول صعبة.

وهبطت أسهم كريدي سويس 0.6 بالمئة بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع ارتفاع معدل ضرائب 2018 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.