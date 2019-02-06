واشنطن – اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش بلاده “حرر عمليا كافة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة “داعش” في سوريا”، مؤكدا ضرورة سحب القوات الأمريكية من هناك.

وقال ترامب في كلمته أمام لأعضاء الكونغرس مساء الثلاثاء: “عندما توليت منصبي، كان “داعش” يسيطر على أكثر من ألفي ميل مربع في العراق وسوريا. الآن حررنا كل هذه الأراضي تقريبا من أولئك القتلة المتعطشين للدماء”.

وأضاف: “وعندما نعمل مع حلفائنا على تصفية فلول “داعش”، يكون قد حان الوقت لدعوة جنودنا البواسل للعودة إلى الوطن”.

وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي أنه قرر سحب القوات الأمريكية بشكل كامل من سوريا، لكن هذه العملية لم تبدأ بعد حسب مراقبين، في حين يصر الكثيرون في واشنطن على عدم الاستعجال في الخروج من سوريا والتأكد من أن “داعش” لم يعد يمثل خطرا على المصالح الأمريكية.

المصدر: وكالات