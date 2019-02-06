واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تصبح دولة اشتراكية أبدا.

وقال ترامب في كلمته السنوية أمام أعضاء الكونغرس: “نشعر بالقلق لسماعنا دعوات جديدة لقبول الاشتراكية في بلادنا… نحن نولد أحرارا ونموت أحرارا ونحن نؤكد قرارنا من جديد: أمريكا لن تصبح دولة اشتراكية أبدا”.

وجاء إعلان ترامب هذا، ردا على الأفكار التي طرحها وأعلنها في صفوف الديمقراطيين السيناتور بيرني ساندرز، الذي تنافس مع هيلاري كلينتون لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وتصدر مثل هذه الأفكار كذلك عن عضو الكونغرس الجديدة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، التي تثير اهتمام وسائل الإعلام بسبب تصريحاتها غير المعتادة بين السياسيين الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي