واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تجري اتصالات مع طالبان وغيرها من الجماعات الأفغانية، وأن نجاح هذه المحادثات سيسمح بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وقال ترامب: “تجري إدارتي مباحثات بناءة مع التنظيمات الأفغانية، بما فيها طالبان. وإذا حققت تقدما، سنتمكن من تقليص عدد قواتنا في أفغانستان لأن ذلك سيتيح أيضا فرصة التركيز على مكافحة الإرهاب”.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي ترأس الوفد الأمريكي في المحادثات مع طالبان، أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية حول خطوط عريضة لاتفاق السلام، تتعهد الحركة بموجبه بعدم إيواء مجموعات إرهابية على الأراضي الأفغانية، ما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية كاملا مقابل ضمان الهدنة والمفاوضات بين طالبان وكابل.

وفي الشأن الإيراني، أكد ترامب أن بلاده “لن تغض الطرف عن النظام الذي يهتف “الموت لأمريكا” ويهدد بالإبادة الجماعية للشعب اليهودي”، مذكّرا بأن إدارته قد اتخذت إجراءات حازمة من أجل التصدي لـ”النظام الراديكالي في إيران”، الذي وصفه بأنه “الراعي الرئيسي للإرهاب”.

المصدر: وكالات