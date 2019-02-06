واشنطن – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة، وتخصيص الأموال اللازمة لبناء الجدار مع المكسيك خلال الأيام الـ10 المتبقية لاتخاذ القرار.

وقال ترامب في كلمته السنوية أمام أعضاء الكونغرس مساء الثلاثاء: “على الكونغرس اتخاذ قرار بشأن تمويل الحكومة يحمي البلاد ويضمن أمن حدودنا الجنوبية​​​”، مشيرا إلى أن “هناك 10 أيام فقط لحل هذه المشكلة”.

ولفت ترامب إلى أن الإغلاق الحكومي قد يعاد في حال لم يقرر الكونغرس تخصيص أموال الجدار.

وجدد التأكيد على أنه سيعمل على بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك، وأن الجدار الذي سيبنيه سيكون من الفولاذ ويعتمد على أنظمة ذكية.

وأشار إلى أنه يرحب بالمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية “بالطرق القانونية”، وأنه أمر بنشر 3750 جنديا إضافيا لحماية الحدود، مشيدا بدور المهاجرين الشرعيين في بناء الولايات المتحدة.

ودعا ترامب الديمقراطيين والجمهوريين إلى الاتحاد، وقال: “يجب أن يكون الجانبان قادرين على الاتحاد، من أجل إعادة تأهيل بنيتنا العظيمة المتهاوية”.

وأضاف أنه مستعد للعمل مع الكونغرس لضمان تدفق الاستثمارات الجديدة على البنية التحتية، وأن هذا الأمر “ضرورة”.

المصدر: وكالات