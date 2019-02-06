ليبيا – قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء العقيد سليمان أمحيميد إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد قام بترحيل 1200 مهاجر غير شرعي خلال شهر يناير الماضي.
أمحيميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد على أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء قد قام اليوم الأربعاء بترحيل 35 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري من بينهم 5 أشخاص مصابين بمرض الوباء الكبدي.
وتابع قائلاً:”كان ترحيلهم إلى بلدهم بسبب دخول غير شرعي للبلاد ومنهم بعض الأشخاص لا يحملون أوراقاً ثبوتية والمهاجرين الذين لا يحملون أوراقهم الرسمية نواجه صعوبة أثناء تسليمهم إلى المنفذ البري مع السلطات المصرية من قبل الجمرك المصري ولا يتم استلامهم إلا بعد معاناة كبيرة معهم”.