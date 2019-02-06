بغداد – أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التعاون في جميع المجالات، ومن ضمنها جهود دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عبد المهدي في مؤتمر صحفي، عن “اعتزاز العراق بعلاقات الصداقة والتعاون مع إيطاليا، وتقديره لوقوفها معه في مواجهة الإرهاب، وكذلك دعمها المشاريع الاقتصادية والحيوية والإنسانية”.

وقال: “ايطاليا بلد صناعي متقدم ونحن نريد الاستفادة من الخبرات الإيطالية في المجالين الصناعي والاقتصادي.. الشركات الإيطالية المعروفة بسمعتها العالمية تعمل في بلادنا، ومرحب بها، ونتطلع إلى زيادة حضورها ومساهمتها في إعادة الإعمار”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، دعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، والعمل مع اليونيسكو والبنك الدولي للتنقيب وحماية الآثار، إلى جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية.

وقال كونتي إن “إيطاليا كانت وستبقى دائما إلى جانب العراق وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار”.

وتشارك إيطاليا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، وينتشر ألف و500 عسكري إيطالي في العراق، وتقول روما إن “مهامهم مقتصرة على تدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة”.

المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة حكومة العراق