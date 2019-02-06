سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم، أن رئيسه الحالي السويسري جاني إنفانتينو، سيكون المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من يونيو المقبل في باريس.

ويضمن إنفانتينو (البالغ من العمر 48 عاما) بذلك ولاية جديدة مدتها أربعة أعوام في رئاسة الهيئة الكروية، وهو المنصب الذي يتولاه منذ فبراير 2016 إثر فضيحة كبرى هزت كرة القدم العالمية وأطاحت برؤوس كبيرة أبرزها سلفه مواطنه جوزيف بلاتر.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذها إنفانتينو منذ أن تبوأ منصبه، رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا اعتبارا من نسخة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما يحاول جاهدا تسويق فكرة اعتماد 48 فريقا في نسخة قطر 2022 على أن يتخذ الاتحاد الدولي قراره بهذا الشأن خلال اجتماعاته في مدينة ميامي الأمريكية في مارس المقبل.

كما يطمح إنفانتينو إلى رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من 7 إلى 24 اعتبارا من 2021، وتعديل صيغة المسابقة إضافة إلى إطلاق دوري عالمي للأمم، في إصلاحات يؤكد أنها ستدر على اللعبة عائدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي السويسري السابق ومدافع توتنهام الإنجليزي رامون فيغا، قد أبدى رغبته في دخول السباق لرئاسة “الفيفا”، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على دعم خمسة اتحادات وطنية من أصل 211 منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي من أجل منافسة مواطنه على المنصب.

المصدر: أ ف ب