روسيا – أعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، أنه تم تسليم باكستان مروحيات قتالية من طراز “مي-35”.

وقال في حديث لصحيفة “كوميرسانت” نشر اليوم: “أنجزنا عام 2018 توريد دفعة غير كبيرة منمروحيات “مي-35″ لباكستان”.

وأشار إلى أن تعاون البلدين يجري في إطار تعزيز الأمن في المنطقة، والتصدي للتهديدات الإرهابية.

وقال: “هذه مشكلة عامة بالنسبة لروسيا وباكستان والهند، والتعاون في هذا المجال، يعود بالفائدة على الجميع”.

وأكد أن روسيا، لا تجري مباحثات مع باكستان حول تزويدها بمقاتلات “سو-35” من جيل “4++”، على الرغم من اهتمام عدة دول بهذه الطائرات الحربية.

وأضاف: “لكي ندخل في مباحثات مع أي دولة لا يكفي فقط اهتمامها، بل يجب تنفيذ عدة شروط، بينها التوقيع على عدة اتفاقات دولية، ولذلك نحن اليوم لا نتعاون مع باكستان بخصوص “سو-35”.

المصدر: إنترفاكس