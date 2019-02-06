إسبانيا – اشتعلت حرب بين ريال مدريد وبرشلونة خارج الملعب، بسبب مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يرى أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، يجامل برشلونة في مواعيد المباريات التي تسبق الكلاسيكو.

ويشير الريال إلى أن برشلونة يحصل على ما يزيد عن 24 ساعة للتعافي أكثر من ريال مدريد، قبل مباراتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو ما يمنح أفضلية للبارسا في الكلاسيكو.

وكان برشلونة واجه فالنسيا السبت الماضي في الليجا، قبل مباراة ريال مدريد وألافيس في نفس الجولة بـ26 ساعة، وقبل أن يتواجه القطبان في الكلاسيكو، غدًا الأربعاء.

كما سيحصل برشلونة على 28 ساعة للتعافي أكثر من ريال مدريد قبل مباراة الإياب التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.