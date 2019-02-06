إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد قرر بيع لاعبه البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، أن النجم البرازيلي سيرحل في الصيف المقبل، عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وأوضح أن يوفنتوس هو النادي الأكثر اهتمامًا بخدمات مارسيلو، مشيرا إلى أنه قد يذهب إلى تورينو لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرة أخرى.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية سابقة، أن العرض الذي يجهزه اليوفي لضم مارسيلو، قد يصل إلى 45 مليون يورو.

ويعاني مارسيلو، في الفترة الأخيرة من الجلوس على دكة البدلاء، الأمر الذي يدفعه للرحيل عن الفريق الملكي.

يذكر أن مارسيلو يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، والذي انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

المصدر: كووورة