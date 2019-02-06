سوريا – أمنت الشرطة العسكرية الروسية اليوم سلامة قافلة مساعدات أممية توجهت إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وأفادت مراسلة RT في سوريا بأن القافلة الأممية تنطلق من منطقة الضمير برفقة 15 عربة للشرطة العسكرية الروسية ومروحيتين روسيتين لتأمين طريق عبور القافلة في البادية حتى منطقة الـ55 كم التي تسيطر عليها قوات أمريكية.

ووفق المراسلة فإن القافلة تضم 165 شاحنة تحتوي على ثمانمئة ألف وخمسة وأربعين سلة غذائية.

وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ عام 2014، في المنطقة الحدودية من الجهة السورية لإيواء المواطنين الهاربين من مناطق سيطر عليها تنظيم “داعش”.

ويعاني المخيم أزمة إنسانية حادة وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة الأخرى، بسبب صعوبة وصول المنظمات الإغاثية إليه لاعتبارات أمنية.

وأكدت موسكو مرارا أن الجهة المسؤولة عن تردي الأوضاع في الركبان هي الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على قاعدة التنف القريبة من المخيم.

المصدر: RT