إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فالفيردي لن يُريح أفضل لاعبيه، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، كما فعل ضد إشبيلية، وسيبدأ بأفضل 11 لاعبًا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار مشاركة ليونيل ميسي سيعود إلى اللاعب نفسه، ومدى إحساسه بقدرته على اللعب وتخطي الإصابة تمامًا دون أي مخاطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة غياب ليونيل ميسي عن المباراة، فهناك أكثر من حل أمام إرنستو فالفيردي، لإيجاد القطعة المفقودة في الهجوم خلال الكلاسيكو.

وكشفت أن فالفيردي قد يلجأ إلى سيرجي روبيرتو في مركز الجناح، أو يعتمد على كارليس ألينيا، ثم تأتي الحلول مثل الدفع بكيفن برينس بواتينج أو مالكوم دي أوليفيرا على الأطراف.

وعادت الصحيفة إلى حل قديم لفالفيردي، وهو استخدام أرتورو فيدال في الكلاسيكو، بنفس الدور الذي سبق وأن قام به البرازيلي باولينيو لاعب الفريق السابق ضد ريال مدريد في الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن نيلسون سيميدو سيكون الظهير الأيمن للبارسا في المباراة، بينما يعود كليمنت لينجليت وجوردي ألبا إلى دعم خط الدفاع.

المصدر : كووورة