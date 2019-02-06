ليبيا – أكدت مصادر مطلعة إلقاء قوة الردع الخاصة فى طرابلس القبض على رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار د. على محمود .

وكشفت المصادر بأن القبض تم على محمود تم اليوم بناءً على مذكرة توقيف من مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .

وأضاف بأن محمود يخضع لتحقيقات تتم بمعرفة النائب العام وتتعلق بشبهات حول قضايا فساد وهدر مال عام ورشوة وسوء إستغلال الوظيفة والمنصب .

وإتصلت صحيفة المرصد بمدير مكتب رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار للحصول منه على تعليق حول التوقيف وخلفياته ولكنها لم تتمكن من الوصول له .

المرصد – خاص