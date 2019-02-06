إيران – أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد ساعات على خطاب ترامب أمام الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدعم “الدكتاتوريين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط”.

وكتب ظريف على حسابه في “تويتر”: “عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا”.

وتناول ترامب في كلمته قضايا بينها الشأن الإيراني، إذ قال إن بلاده “لن تغض الطرف عن النظام الذي يهتف بـ”الموت لأمريكا” ويهدد بالإبادة الجماعية الشعب اليهودي”، مذكّرا بأن إدارته اتخذت إجراءات حازمة من أجل التصدي لـ”النظام الراديكالي في إيران”، الذي وصفه بأنه “الراعي الرئيسي للإرهاب”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي