لبنان – كشف الكاتب والصحفي اللبناني، سمير عطا الله، عن تصريح لعبد الناصر بشأن المطربة المصرية عفاف راضي، شبّه فيه الزعيم المصري صوتها بصوت فيروز.

وجاء ذلك في مقال لعطا الله في جريدة الشرق الأوسط، نقلا عن كتاب مقابلات الأديب يوسف القعيد مع محمد حسنين هيكل، الصادر عن دار الشروق، جاء فيه أن عبد الناصر لفت نظر هيكل إلى صوت عفاف راضي، الذي كان يرى فيه موهبة، وكان “عينة من فيروز، ولو أن أحدا اهتم بيها في الإذاعة، ووفروا ليها ملحنين كويسين، يمكن تصبح عفاف راضي فيروز أخرى”، وطالب عبد الناصر بالاهتمام براضي.

كما كتب عطا الله أن عبد الناصر كان يعد القاهرة وبيروت مركزين للحيوية الفكرية والفنية في الوطن العربي، وكان يعتقد أن الشام والأردن والخليج تصب في بيروت، وشمال ووسط وجنوب إفريقيا والسودان تصب في القاهرة، وكان من الممكن أن يؤدي تفاعل وتلاقي العاصمتين إلى حدوث معجزة، ولذلك كان يحب أشياء كثيرة لبنانية.

المصدر: الشرق الأوسط