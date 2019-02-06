الولايات المتحدة – شهدت مباراة للبيسبول في أمريكا، حادثة مأساوية، بوفاة مشجعة لفريق لوس أنجلوس دودجرز، في يوم عيد ميلادها الـ 79، والذكرى الـ 59 لزواجها، إثر اصطدام كرة برأسها.

فقد ذهبت السيدة ليندا غولدبلوم مع زوجها إروين إلى الملعب لحضور مباراة لفريقها ضد نادي سان دييغو بادريس، ليحتفلا بعيد ميلادها وذكرى زواجهما، ليتحول هذا اليوم الجميل إلى مأساة، حيث تلقت السيدة ضربة في رأسها بكرة سددها لاعب الخصم، أودت بحياتها، وذلك فقا لموقع “Daily Mail”.

ونقلت المشجعة إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية طارئة في الدماغ، وبقيت ثلاثة أيام متصلة بجهاز التنفس الصناعي وفاقدة للوعي، وتوفيت من دون أن تستيقظ من الغيبوبة، بسبب نزيف في الجمجمة.

وقعت هذه الحادثة في أغسطس 2018، ولكنها لم تظهر للعلن في وسائل الإعلام إلا الآن.

المصدر: “eurosport.ru”