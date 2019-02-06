ليبيا – شرعت الكتيبة 301 مشاة في إعادة الانتشار والتمركز في مناطق جنوب طرابلس وذلك لما قالت إنه تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق وساندتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن ورائها المجتمع الدولي بشأن تأمين العاصمة طرابلس، .

ونشرت الكتيبة التي يأتمرها عبدالسلام زوبي بوقت متأخر من مساء الثلاثاء بياناً قالت بأنه يأتي تفادياً لأي لبس، أوضحت فيه بأن تحركها جاء بعد تلقي الأوامر ممن وصفتها بالجهات الأعلى، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها.

وأضافت : ” في الوقت الذي تؤمن فيه الكتيبة عدداً من المواقع والمناطق والمؤسسات، فإنها ستكون على إستعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها ” .

وتعهدت الكتيبة ببذل كل ما في وسعها لأجل فرض الامن داعية كافة المواطنين الى التعاون الإيجابي مع أفرادها كما توعدت بالتصدي لأية خروقات أمنية تهدد الأمن و الإستقرار سواء كان مصدرها من ” جماعات إرهابية أو عسكرية إنقلابية ” .

وختم البيان بالقول : “إذ تعلن الكتيبة عن التزامها بما يصدر إليها من أوامر من الجهات الأعلى، فإنها تسجل إمتنانها للرسائل الإيجابية التي وصلتها وتصلها عبر تأييد اجتماعي واسع، سواء من المناطق التي جاءت منها أو التي حلت بها، الأمر الذي يزيدها تصميماً على المضي في محاربة كل ما يخل بأمن المواطن في هذه البقعة من ليبيا ” .

المرصد – متابعات