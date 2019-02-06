ليبيا – قال المستشار القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع إن ليبيا كسبت حكما قضائيا هاما أمام محكمة إستئناف تونس بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

المانع أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”أن الحكم صدر في قضية رفعت ضد المصرف الليبي الخارجي من قبل شركة توريد مشتقات نفطية أدعت أن لها حقوقا ضد المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد المستشار القانوني على أن الحكم صدر بعد جهود قانونية من الإدارة القانونية بالمصرف الليبي الخارجي والمحامين بدولة تونس بإشراف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد الجمل.