مصر.. ارتفاع إنتاج حقل “ظهر” للغاز إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا

مصر.. ارتفاع إنتاج حقل “ظهر” للغاز إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا

مصر – اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، إن إنتاج حقل “ظهر” للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال)، ارتفع إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018 بدلا من 2 مليار قدم.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في بيان صادر اليوم، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال 2019.

وأعلنت شركة “إيني” الإيطالية في أغسطس / آب 2015 عن كشف حقل “ظهر”.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت مصر بدء الإنتاج رسميا من الحقل، بمتوسط إنتاج مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأشار الملا إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال 2018، كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتوقف عن استيراد الغاز المسال، وهو ما حقق وفرًا من النقد الأجنبي.

ونهاية سبتمبر / أيلول 2018، أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج.

ومطلع 2018، قدر الملا أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الوزارة في البيان الصادر اليوم أن استثمارات التنمية بالحقل تبلغ 3.2 مليارات دولار في العام المالي 2018-2019.

وتشير التقديرات إلى أن الحقل يتضمن احتياطات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، وفقا لوزارة البترول.