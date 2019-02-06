مصر – أفاد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إن القاهرة تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وأشار المصدر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في مصر إلى أن الدفعة الجديدة من القرض ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

وأوضح المصدر أن مصر تسلمت ملياري دولار مساء الثلاثاء بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي، أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليا 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيره بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

المصدر: وكالات