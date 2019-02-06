مصر – أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تراجع معدل البطالة إلى 8.9 بالمائة من إجمالي قوة العمل، في الربع الأخير 2018، من 10 بالمائة في الربع السابق له، و11.3 بالمائة في الفترة المقابلة من 2017.

وقالت الحكومة، في بيان، إن معدل البطالة سجل 9.9 بالمائة إجمالا في 2018، “وهذا مؤشر إيجابي مهم”.

وفي وقت سابق قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة بحلول العام المالي 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.