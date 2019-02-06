ليبيا – قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري إن المهربين ينجحون في إخراج الملايين من الأموال نتيجة ضعف المؤسسات الأمنية الرقابية ، مضيفاً أن عملية التهريب يجرمها القانون الليبي.

الماقوري أوضح في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS أمس الثلاثاء أن العاملين في مكافحة التهريب تمكنوا خلال العام 2018 من ضبط 1,649,000 يورو ونحو 180,000 دولار في زوارة بينما قُدرت المضبوطات في مطار معيتيقة بـ1,600,000 يورو وفي منفذ بنينا ضبط نحو 2,548,000 يورو و93,000 دولار.

وأشار الماقوري إلى أن مصلحة الجمارك الرئيسية يتفرع منها 8 مديريات و35 قسم مكافحة المخدرات من رأس اجدير إلى مساعد وهناك عدد من المراكز الجمركية المنتشرة في المنافذ البرية والجوية.