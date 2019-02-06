ليبيا – إجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بحضور وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني وعدد من مدراء الإدارات بالمؤسسة.

الاجتماع إستعراض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق خطط المؤسسة المزمع تنفيذها خلال السنة المالية 2019 والصعاب التي تعيق سير عملها بالإضافة للميزانية المقدمة من قبل المؤسسة والاحتياجات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج من النفط والغاز.

ومن جهته، أكد معيتيق على ضرورة تقديم الخطط والبرنامج الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية التي من شأنها رفع معدلات الإنتاج والتصدير لما في ذلك من ايجابيات تعود على المواطن وتسهم في استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وإتفق المجتمعون على الإستمرار في دعم المؤسسة والتنسيق مع الوزارات المعنية وقيام المؤسسة بموافاة وزاراتي المالية والتخطيط بالبيانات المطلوبة