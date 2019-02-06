إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، أن “جنون” الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يدفعه لخوض مباراة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “سبورت الإسبانية: “ميسي من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة”.

وغاب ميسي عن مران الفريق الكتالوني، أمس الإثنين، في إطار استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لديه رغبة مجنونة في خوض المواجهة أمام ريال مدريد، بسبب عشقه لكرة القدم، فضلًا عن عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا.

وأوضحت أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.