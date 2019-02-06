هذه الأقلام خطيرة على الصحة.. فيها مواد سامة!

هذه الأقلام خطيرة على الصحة.. فيها مواد سامة!

ألمانيا – أعلن خبراء مؤسسة “شتيفتونغ فارينتيست” الألمانية التي تقيم السلع والخدمات في السوق الاستهلاكية أن أقلام التلوين وأقلام الحبر السحرية تحتوي على مواد سامة.

وتفيد مجلة دير شبيغل، أن خبراء مؤسسة Stiftung Warentest أخذوا 35 عينة من مواد قرطاسية، تتضمن 17 مجموعة من أقلام التلوين، و12 مجموعة من الأقلام السحرية و6 عبوات حبر.

وأدهشت نتائج تحليل مكونات هذه المواد الخبراء، حيث تبين أنها تشكل خطورة على الصحة، ويقول الباحثون إن “ثلثي مجموعات أقلام التلوين تحتوي على مواد سامة وتسبب السرطان، وهذا يشمل مجموعتين من الأقلام السحرية و5 من عبوات الحبر”.