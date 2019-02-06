إسبانيا – سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الليلة أمام فرصة ذهبية لفك نحسه أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، عندما يستضف فريقه برشلونة غريمه التقليدي في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وسيبحث ميسي في حال مشاركته في المباراة عن تسجيل هدفه الأول في شباك النادي الملكي في مسابقة كأس إسبانيا، وهو ما فشل فيه “البرغوث” في 6 مواجهات سابقة.

وتبدو فرص ميسي كبيرة لهز شباك الريال في نصف نهائي الكأس، لسببين رئيسين، أولهما كون النجم الأرجنتيني يمر بفترة تهديفية رائعة، حيث دأب على تسجيل الأهداف بغزارة لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، آخرها هدفان الأسبوع الماضي في مرمى فالنسيا في الدوري الإسباني، والسب الثاني هو أن ميسي حتى وإن فشل في التسجيل الليلة، فستتاح له فرصة ثانية عندما يلتقي الفريقان مجددا في مدريد في مباراة العودة.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الكلاسيكو على مستوى الدوري الإسباني، برصيد 26 هدفا.

المصدر: RT + تويتر