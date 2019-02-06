ليبيا – بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أوحيدة نجم اليوم الأربعاء مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز ومسؤولة ملف الجنوب بالبعثة إيناس أحمد عدة قضايا تخص الوضع في ليبيا خاصةً الجنوب.

نجم أشار بحسب مكتب الإعلام والتوثيق بوزارة الدفاع إلى العمل المستمر بخصوص الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى دعم الإستقرار وتهدئة الأوضاع ، وتطرق إلى الأحداث الجارية بالمنطقة الجنوبية،مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا.

وكيل وزارة الدفاع أعرب عن تمنيه بأن يرى ليبيا دولة موحدة بكامل مؤسساتها العسكرية والمدنية.