باكستان – وقعت باكستان وروسيا، الأربعاء، على اتفاق تستثمر بموجبه الأخيرة 10 مليارات دولار بهدف نقل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا عبر باكستان، وأنشطة الأخيرة للتنقيب عن النفط في البحر.

وجرى توقيع الاتفاق بين شركتي أنظمة الغاز الدولية الباكستانية، وغازبروم الروسية، وسط مراسم حضرها وزير النفط الباكستاني غولام سرور خان بالعاصمة إسلام أباد.

وفي كلمة قبل المراسم، قال خان: “تم الاتفاق خلال لقاء وزيري طاقة البلدين في سبتمبر أيلول الماضي على مد خط أنابيب تحت البحر من مصادر الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط إلى باكستان”.

وأضاف: “ستستثمر روسيا 10 مليارات دولار في باكستان في مجالي الغاز الطبيعي والنفط”.

وذكرت شركة أنظمة الغاز الدولية الباكستانية في بيان لها أن غاز بروم ستنقل الغاز الطبيعي من مصادرها في الشرق الأوسط إلى باكستان عبر خط أنابيب من تحت البحر، وستنشأ وحدة تخزين تحت الأرض في باكستان، ومنشأة لتحلية مياه البحر.

وبموجب الاتفاق يمكن أن تحصل باكستان على ما بين 14 و28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الداخل للبلاد يوميا، حيث سيتم نقل الغاز من باكستان إلى باقي دول جنوب آسيا عبر خط أنابيب جديد.

كما ستشارك غاز بروم في أنشطة التنقيب عن النفط في البحر بباكستان.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي في غضون 4 سنوات.

الأناضول