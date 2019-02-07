نيويورك – أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تواصل العمل مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وجدّد دوغريك، دعوة الأمين العام إلى ضرورة “إجراء حوار جاد بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة”.

وأردف: “لدينا اتفاقات سابقة مع الحكومة الفنزويلية ونعمل في هذا البلد بموجب تلك الاتفاقات ونسعى حاليا إلى تسريع وزيادة نطاق عملياتنا الإنسانية داخل فنزويلا، كما أننا نعمل مع الدول المجاورة لفنزويلا لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الذين غادروا البلاد”.

وتابع: “نؤكد هنا على ضرورة استخدام المساعدة الإنسانية كأداة سياسية.. لدينا فريق أممي متواجد على الأرض في فنزويلا ويعمل حاليا مع الحكومة القائمة هناك”.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه “رئيسا مؤقتا” للبلاد.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.