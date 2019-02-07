تركيا – أشاد رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونغ وون تشوي باهتمام تركيا برياضة التايكواندو، قائلا إنها صارت من الخمسة الكبار في اللعبة.

جاء ذلك في حديث للأناضول عقب ختام منافسات بطولة العالم للباراتايكوندو، والتي استضافتها مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 5 – 6 فبراير / شباط الجاري.

وقال تشونغ وون تمكنت تركيا من استضافة أكبر بطولة باراتايكوندو من ناحية عدد الدول والرياضيين المشاركين، على أكمل وجه.

وأضاف: أول بطولة باراتايكوندو نظمناها قبل 10 سنوات كانت تضم 16 لاعبا من 16 دولة، لكن نسخة هذا العام كانت الأكبر.

وشهدت فعاليات بطولة الباراتايكوندو في أنطاليا مشاركة 396 رياضيا من 58 بلدا حول العالم.

وأوضح أن نجاح تركيا ليس حدثا جديدا، نظرا لكونها إحدى الدول الخمسة الكبار في اللعبة، من ضمن 209 دولة عضو في الاتحاد.