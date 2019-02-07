مسقط – أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7 بالمئة في ديسمبر / كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناته – كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

فيما سجلت مساهمة سلطنة عمان وقطر والبحرين أقل من 0.1 بالمئة.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي دول مجلس التعاون تطبيق تلك الضريبة.

ويستثني المؤشر الخليجي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 10.3 بالمئة، والنقل 6.2 بالمئة، والمطاعم والفنادق 6 بالمئة.

كما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.8 بالمئة.

والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر / أيلول 2011، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.